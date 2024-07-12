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Более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине

Лидеры 24 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»

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Yves Herman/Reuters

В рамках саммита Североатлантического альянса 24 лидера стран подписали пакет инициатив под названием «Украинский договор». Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что договор заключен с целью координации и ускорения коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности. Подписавшиеся заявили, что планируют поддерживать украинскую сторону до тех пор, «пока она не одержит победу над российской агрессией». 

В публикации подчеркивается, что «Украинский договор» подписали США, Канада, Бельгия, Эстония, Дания, Чехия, Франция, Финляндия, ФРГ, Исландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Польша, Словения, Швеция, Испания, Великобритания, Япония и Украина. Также свою подпись под документом оставили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что на саммите в Вашингтоне страны — члены Североатлантического альянса подтвердили намерение пригласить Украину в свои ряды после принятия соответствующего решения и выполнения всех необходимых условий.

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