Еще один штат захотел обрести независимость от США

Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион «свободной и процветающей страной». Об этом сообщает Newsweek.

По словам лидера движения NHEXIT Карлы Герлике, в Вашингтоне находится 2,5 млн бюрократов, которых не выбирали во время голосования. Они несут ответственность за то, что США находятся на грани банкротства, а также ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, тем самым попирая права граждан Нью-Гэмпшира.

В публикации отмечается, что движения за независимость были запущены в ряде других штатов, например, в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе.

В марте техасская газета Dallas Morning News (DMN) предупредила граждан о большом числе кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.

Авторы статьи отметили, что некоторые кандидаты «заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости» и поддерживают выход штата из состава США.

Ранее Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами.