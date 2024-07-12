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Эрдоган высказался за дипломатическое решение российско-украинского конфликта

Эрдоган рассчитывает на «шанс дипломатии» в конфликте на Украине

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на предоставление шанса дипломатии в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Анкара с самого первого дня продолжает прилагать усилия для прекращения этого конфликта.

По мнению Эрдогана, в справедливом мире не будет проигравших.

Президент Турции добавил, что поделился своими оценками по данному вопросу во время саммита Североатлантического альянса.

До этого Эрдоган заявил, что необходимо возобновить стамбульский процесс по Украине для того, чтобы урегулировать конфликт.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Зеленскому о готовности Анкары поддержать любые инициативы, включая посредничество, ради урегулирования конфликта.

3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал невозможным становление Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на урегулирование российско-украинского конфликта через посредников.

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