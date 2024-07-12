Новый британский премьер повторил призыв предшественника по конфликту на Украине

Странам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо нарастить производство вооружений для того, чтобы не отставать от России. Об этом заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер, передает газета The Daily Telegraph.

«Перед нами стоит поколенческая угроза со стороны России <.>, которой помогают такие страны, как Северная Корея и Иран. Конфликты раздирают Ближний Восток и Северную Африку. Вызов со стороны Китая, терроризма, а международные структуры, которые должны в первую очередь отвечать на это, подорваны», — утверждает Стармер.

Британский премьер утверждает, что будущее нынешнего миропорядка зависит от коллективного ответа НАТО на современные вызовы — Стармер отметил, что хотя 23 страны НАТО поддерживают свои военные расходы на уровне 2% от ВВП, этого недостаточно.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом вопрос, как и по каким целям можно использовать переданное ему американское оружие.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.