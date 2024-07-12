НАТО назначит высокого представителя в Киеве после саммита в Вашингтоне

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил назначить высокого представителя НАТО в Киеве для координации с украинскими властями. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении по итогам Совета НАТО — Украина на высшем уровне в Вашингтоне отмечается, что альянс решил усиливать представительство на Украине. Представитель блока будет находиться в центре взаимодействия организации и украинских властей в Киеве, говорится в публикации.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто заявил, что Будапешт считает, что вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса.

По его словам, оборонительный характер альянса не усилится с вступлением Украины, потому что ее вступление практически означало бы возникновение полностью открытого военного конфликта между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой.

На итоговой декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

Ранее в США заявили, что НАТО разделено, а исход предстоящего саммита блока неясен.