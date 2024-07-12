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В постпредстве РФ при ООН назвали политизированной принятую резолюцию по ЗАЭС

Полянский назвал политизированным проектом принятую ГА ООН резолюцию по ЗАЭС

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Global Look Press

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Запорожской АЭС (ЗАЭС) политизированным проектом, способным только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «партия войны» в Европе, США и на Украине попытается сделать вид, что резолюция является поддержкой международным сообществом их усилий по поддержанию официального Киева.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что соблюдение принципов, установленных МАГАТЭ с начала конфликта на Украине, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В 2023 году гендиректор МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение ЗАЭС, обеспечить защиту всех систем и структур, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Ранее Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме.

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