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Путин оценил идею сделать в Петербурге школу управления НКО

Путину понравилась идея сделать в Петербурге школу управления НКО

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым поддержал идею создать в городе школу управления НКО и сделать это пилотным проектом. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данное предложение выдвинул губернатор Санкт-Петербурга. По словам Беглова, в городе работает девять тысяч некоммерческих организаций, но не существует обучающего центра для них.

До этого Путин заявил о важности обратной связи властей с людьми.

Также Путин назвал давно назревшим решение о введении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

По его словам, «привести в порядок» ситуацию с пенсиями работающих пожилых людей было нужно уже давно.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ была прекращена в 2016 году. Закон об отмене индексации Путин подписал в декабре 2015 года. При этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году президент России поручил ее возобновить.

Ранее Путин посетил Ораниенбаум, где Екатерина II проводила банкеты и приемы.

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