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WP узнало о попытке США вмешаться в расписание визита Моди в Россию

WP: США пытались помешать организации визита Моди в Россию

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Соединенные Штаты пытались помешать организации визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным источников газеты из Белого дома, в администрации Джо Байдена возникла серьезная обеспокоенность визитом Моди в Россию — это первый визит индийского лидера после недавно прошедших выборов.

Утверждается, что замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского МИД Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди для того, чтобы событие не совпадало по срокам с саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.

До этого американский журнал Responsible Statecraft сообщил о том, что визит Нарендры Моди в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным стала сигналом для США о том, что Индия имеет свои возможности за рамками влияния Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.

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Визит Моди в Москву
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