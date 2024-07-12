WP узнало о попытке США вмешаться в расписание визита Моди в Россию

Соединенные Штаты пытались помешать организации визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным источников газеты из Белого дома, в администрации Джо Байдена возникла серьезная обеспокоенность визитом Моди в Россию — это первый визит индийского лидера после недавно прошедших выборов.

Утверждается, что замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой индийского МИД Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди для того, чтобы событие не совпадало по срокам с саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.

До этого американский журнал Responsible Statecraft сообщил о том, что визит Нарендры Моди в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным стала сигналом для США о том, что Индия имеет свои возможности за рамками влияния Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.