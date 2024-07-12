Советники Байдена ищут способы убедить его выйти из предвыборной гонки 

Часть советников президента США Джо Байдена активно ищут способы убедить его отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Несколько членов его команды убеждены, что ему не стоит баллотироваться, и сейчас разрабатывают планы по убеждению его в этом решении. Они стремятся доказать президенту, что он не способен одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом. Они также уверены, что в Демократической партии есть другие кандидаты, способные справиться с этой задачей.

Кроме того, они желают убедить главу Белого дома, что процесс выборов заменяющего кандидата будет организованным и не приведет к хаосу в партии.

До этого сообщалось, что в ЕС и Североатлантическом альянсе обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне участвующие в мероприятии и приглашенные гости обращали больше внимания на состояние президента США Джо Байдена, чем на перспективы развития военно-политического альянса в будущем.

По словам некоторых западных чиновников, чрезмерное внимание к Байдену на саммите НАТО «отвлекает внимание» от экс-президента США Дональда Трампа, который имеет шансы победить на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.