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Песков заявил о приближении холодной войны

Песков заявил о близости холодной войны из-за размещения новых ракет США в ФРГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о близости холодной войны из-за размещения дальнобойных ракет США в ФРГ. Слова Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Идем уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины. Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием», — заявил чиновник.

Отмечается, что целью действий стран Запада является нанесение стратегического поражения РФ. По словам Пескова, такая ситуация не является поводом для пессимизма — РФ необходимо использовать свой потенциал, «собраться» и выполнить все цели СВО.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что планы Соединенных Штатов по размещению дальнобойных ракет в ФРГ вряд ли повторят опыт времен Холодной войны по запуску переговоров в сфере по контролю за вооружениями.

Ранее Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны.

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