Канада планирует увеличить расходы на оборону

Канада поднимет расходы на оборону до 2% к 2032 году в рамках обязательств перед НАТО. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что Трюдо впервые назвал конкретный год для выполнения обязательств по оборонным расходам членов НАТО.

При этом подчеркивается, что Трюдо не назвал, какие меры будут предприняты правительством для достижения показателей, указав, что в этом году Оттава потратит 1,3% на оборону

До этого сообщалось, что власти Канады намерены предоставить Украине пакет военной помощи в размере 500 млн канадских долларов ($367 млн).

Отмечается, что о новом пакете помощи объявит премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вашингтоне. Подробностей военной помощи не уточняется.

До этого руководитель министерства обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава отправила на Украину первые четыре бронетранспортера (БТР) из обещанных 50.

Ранее Канада обновила санкционные списки украинцев за связи с РФ.