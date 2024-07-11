Путин посетил Ораниенбаум, где Екатерина II проводила банкеты и приемы

Президент России Владимир Путин приехал в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум на южном берегу Финского залива. Об этом сообщает ТАСС.

Месяц назад в комплексе после реставрации открыли Китайский дворец Екатерины II. Этот дворец был возведен итальянским архитектором Антонио Ринальди в 1768 году. Дворец стал одной из немногих императорских резиденций в пригородах Санкт-Петербурга, которые практически не пострадали во время войны с нацистской Германией.

Китайский дворец не использовался в качестве жилого помещения. Екатерина II приезжала туда 48 раз вместе с гостями для того, чтобы провести банкеты или приемы.

8 июля Путин объявил, что в РФ создадут национальный центр с филиалами в регионах, где будут демонстрировать достижения страны и особенности ее культуры, и он получит название «Россия».

В июне президент РФ заявил, что не Россия утрачивает «европейский ген» и культуру, а сама Западная Европа.

Ранее Путин упрекнул Запад за колониальную политику.