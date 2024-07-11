Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского из-за визита в Соединенные Штаты за счет простых украинцев. Об этом Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон постарался, конечно, и фактически это он отец этой бойни, кровавой мясорубки», — сказал Соскин, подчеркнув, что Зеленский встречался с Джонсоном на саммите НАТО в Вашингтоне за деньги украинцев.

Соскин считает, что если бы Джонсон не поспособствовал выделению нового пакета помощи Киеву, то сейчас могло бы нарастать перемирие.

11 июля ABC News заявил, что на саммите НАТО Зеленский оказался просящей «подружкой невесты»

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее США отказали Зеленскому в ударах вглубь России.