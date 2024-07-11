НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.

«НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома», — написал Кеннеди-младший.

До этого издание Hill сообщало, что скорость принятия решений в вопросе поддержки Украины со стороны Джо Байдена и бюрократического аппарата НАТО является угрозой для существования республики, поскольку помощь оказывается слишком медленно.

Незадолго до этого газета также писала, что Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.