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Кеннеди-младший заявил, что НАТО превратилось в экспансионистский альянс

Кеннеди-младший: НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс

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Thomas Peter/Reuters

НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.

«НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома», — написал Кеннеди-младший.

До этого издание Hill сообщало, что скорость принятия решений в вопросе поддержки Украины со стороны Джо Байдена и бюрократического аппарата НАТО является угрозой для существования республики, поскольку помощь оказывается слишком медленно.

Незадолго до этого газета также писала, что Джо Байдену и его администрации следует изменить подход к конфликту на Украине и перестать бояться эскалации.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.

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