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США и Украина анонсировали силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве

Салливан: США и Украина прорабатывают ответ на инцидент с киевской больницей

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вашингтон и Киев работают над силовым ответом на инцидент с больницей в столице Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично», — сказал он.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков утверждает, что больница в Киеве была повреждена в результате падения снаряда ВСУ. Он выразил уверенность, что в данном случае антиракета военных Киева была применена не должным образом. Он добавил, что Москва планирует рассказать «правду об ударе».

Ранее Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве.

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