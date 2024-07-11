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Матвиенко усомнилась в праве Германии на гиперзвуковое оружие

Матвиенко: ФРГ после войны лишилась права на размещение гиперзвукового оружия

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Германия не может владеть гиперзвуковым оружием, которое на ее территории пообещали разместить США. Ее слова приводится в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», — сказала она.

По ее словам, согласно документам, подписанным после Второй Мировой войны Германия не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим решением» планы США по размещению ракет в Германии.

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