Путин встретился со спикером парламента Ирана

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча состоялась на полях Парламентского форума БРИКС в Петербурге.

Путин до этого заявил, что целью председательства России в БРИКС является создание условий для развития всех стран – участниц объединения.

11 июля Белоруссия предложила провести парламентский саммит в формате «БРИКС плюс» для обсуждения вопросов международной безопасности. Об этом заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) страны Наталья Кочанова.

X Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Петербурге. В рамках мероприятия в том числе планируется подписание протокола к Меморандуму о взаимопонимании о Парламентском форуме БРИКС. Организация является одним из главных способов для России развивать международные отношения в условиях критики со стороны Запада.

Ранее в США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для Вашингтона.