Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

От Шольца потребовали объяснений по поводу ракет США

В ФРГ потребовали объяснений от Шольца из-за планов разместить ракеты США

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии ракеты США большой дальности. Такое мнение высказала эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни, пишет Rheinische Post.

«Канцлер должен как можно скорее объяснить это [решение]», — сказала она.

Сопредседатель фракции «зеленых» в бундестаге Катарина Дреге также подчеркнула, что многие обеспокоены данной ситуацией.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Позже минобороны Германии раскрыло подробности размещения в стране дальнобойных ракет США.

Ранее посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами