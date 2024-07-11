От Шольца потребовали объяснений по поводу ракет США

Канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии ракеты США большой дальности. Такое мнение высказала эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» Сара Нанни, пишет Rheinische Post.

«Канцлер должен как можно скорее объяснить это [решение]», — сказала она.

Сопредседатель фракции «зеленых» в бундестаге Катарина Дреге также подчеркнула, что многие обеспокоены данной ситуацией.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Позже минобороны Германии раскрыло подробности размещения в стране дальнобойных ракет США.

Ранее посол РФ назвал угрозой международной безопасности размещение американских ракет в ФРГ.