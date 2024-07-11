Матвиенко предупредила о жестком ответе России на размещение ракет США в Германии

Ответ России на размещение США дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, ФРГ не может иметь такое оружие по послевоенным соглашениям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Матвиенко выразила надежду, что до этого не дойдет.

«Это недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала она.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия заблаговременно начала работу по контрмерам в ответ на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в МИД России назвали США главарем «банды войны».