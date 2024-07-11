Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко предупредила о жестком ответе России на размещение ракет США в Германии

Матвиенко: ответ России на размещение США ракет в ФРГ будет жестким и адекватным

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ответ России на размещение США дальнобойных ракет в Германии будет жестким и адекватным, ФРГ не может иметь такое оружие по послевоенным соглашениям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Матвиенко выразила надежду, что до этого не дойдет.

«Это недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана — по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала она.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия заблаговременно начала работу по контрмерам в ответ на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в МИД России назвали США главарем «банды войны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами