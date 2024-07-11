Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что Байден пиарился на саммите НАТО

Политолог Коновалов: Байден пиарился на саммите НАТО

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, был использован президентом США Джо Байденом в качестве пиара. Об этом сообщил политолог Иван Коновалов, пишет РИА Новости.

«Саммит НАТО вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился», — отметил эксперт.

Коновалов подчеркнул, что все внимание было приковано именно к личности Байдена, а вопрос помощи Украине остался без конкретики.

Эксперт также отметил, что прошедший саммит НАТО показал — путь для Украины в альянс закрыт.

До этого сотрудник НАТО заявил, что альянс не смог удовлетворить собственные потребности в вооружениях и боеприпасах и не направило Украине необходимый объем военной помощи.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение Российской Федерации.

Ранее Румыния сообщила, что Украина получила только половину обещанной НАТО помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами