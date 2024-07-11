Политолог заявил, что Байден пиарился на саммите НАТО

Саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, был использован президентом США Джо Байденом в качестве пиара. Об этом сообщил политолог Иван Коновалов, пишет РИА Новости.

«Саммит НАТО вообще был не про Украину, а по большому счету это было представление Байдена, который там по мере возможности пиарился», — отметил эксперт.

Коновалов подчеркнул, что все внимание было приковано именно к личности Байдена, а вопрос помощи Украине остался без конкретики.

Эксперт также отметил, что прошедший саммит НАТО показал — путь для Украины в альянс закрыт.

До этого сотрудник НАТО заявил, что альянс не смог удовлетворить собственные потребности в вооружениях и боеприпасах и не направило Украине необходимый объем военной помощи.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение Российской Федерации.

Ранее Румыния сообщила, что Украина получила только половину обещанной НАТО помощи.