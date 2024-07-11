Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным

Эрдоган: я готов обсуждать разные вопросы с Путиным, несмотря на разногласия

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вести обсуждение различных вопросов с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя и не во всем может с ним согласиться. Об этом лидер Турции рассказал в интервью Newsweek.

По словам Эрдогана, Турция не опирается на предрассудки при ведении политики, а подходит к решению тех или иных задач с точки зрения возможных решений.

«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать вопросы между собой и вникать в специфику их решения», — пояснил турецкий лидер.

Схожим образом Эрдоган оценил и отношения Турции с США. По мнению президента республики, у двух государств есть разногласия, однако они способны договориться, поскольку являются «двумя союзниками с давней историей отношений».

В том же интервью Эрдоган заявил, что отношение некоторых стран Запада к России только «подлило масло в огонь» и принесло Украине больше вреда, чем пользы, а также отметил, что Турция не видит проблем во взаимодействии с БРИКС и ШОС.

Ранее Эрдоган вновь призвал искать пути урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами