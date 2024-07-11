Эрдоган заявил, что не во всем согласен с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вести обсуждение различных вопросов с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя и не во всем может с ним согласиться. Об этом лидер Турции рассказал в интервью Newsweek.

По словам Эрдогана, Турция не опирается на предрассудки при ведении политики, а подходит к решению тех или иных задач с точки зрения возможных решений.

«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать вопросы между собой и вникать в специфику их решения», — пояснил турецкий лидер.

Схожим образом Эрдоган оценил и отношения Турции с США. По мнению президента республики, у двух государств есть разногласия, однако они способны договориться, поскольку являются «двумя союзниками с давней историей отношений».

В том же интервью Эрдоган заявил, что отношение некоторых стран Запада к России только «подлило масло в огонь» и принесло Украине больше вреда, чем пользы, а также отметил, что Турция не видит проблем во взаимодействии с БРИКС и ШОС.

Ранее Эрдоган вновь призвал искать пути урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.