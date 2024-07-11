Принятые по итогам саммита НАТО документы свидетельствуют о том, что страны Запада не являются сторонниками диалога, а сам Североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Мы видим, что наши противники в Европе и в США не являются сторонниками диалога. Судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», — заявил он.

Песков также подчеркнул, что «Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, а не мерой безопасности».

До этого Песков заявил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение Российской Федерации.

На итоговой декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

В документе подчеркивается, что NSATU не сделает НАТО стороной конфликта — она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с альянсом.

Ранее назначили координатора НАТО по поставкам оружия Украине.