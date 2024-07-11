Песков заявил, что поздравление от Путина на словах «дорогого стоит»

Президент России Владимир Путин устно поздравил министра спорта Михаила Дегтярева с днем рождения, но такое поздравление тоже «дорогого стоит». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

10 июля российский лидер по видеосвязи провел совещание с членами правительства, в ходе которого поздравил Дегтярева с днем рождения.

«Он его поздравил. Что может быть большим подарком для члена правительства? Вчера просто это все было в формате ВКС, поэтому такое словесное поздравление тоже дорого стоит», — заявил Песков.

6 июля Дегтярев заявил, что Россия не будет выходить из числа представителей Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на провокации. По его словам, многие хотели бы, чтобы Россия пошла на такой шаг, однако этого не будет.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Дегтярев рассказал о новом прозвище Путина.