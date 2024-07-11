В Кремле заявили об отсутствии точной информации по новой конференции по Украине

Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Украиной второй «мирной конференции» по вопросу урегулирования конфликта сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, публикации Bloomberg или других авторитетных агентств сейчас не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что сложно сказать, в какой степени они достоверны.

Песков считает, что в настоящее время даже самые уважаемые СМИ зачастую грешат разными «утками», вбросами, никакой точной субстанции по возможному проведению конференции пока нет.

10 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования конфликта с участием России до выборов президента США в ноябре.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет конференция по Украине.