В Кремле оценили степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт на Украине, пора называть все своими именами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к России и не скрывает этого. НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины, все процессы здесь уже пора называть своими именами», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение РФ.

В конце мая Песков уже заявлял, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации.

1 июля доктор военных наук Константин Сивков объяснил, что Киев стягивает войска на границе с Белоруссией, чтобы спровоцировать Минск на ответ и заставить НАТО напрямую вступить в конфликт.

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.