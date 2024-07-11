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В Кремле оценили степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Песков заявил, что НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт на Украине, пора называть все своими именами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к России и не скрывает этого. НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт вокруг Украины, все процессы здесь уже пора называть своими именами», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение РФ.

В конце мая Песков уже заявлял, что Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации.

1 июля доктор военных наук Константин Сивков объяснил, что Киев стягивает войска на границе с Белоруссией, чтобы спровоцировать Минск на ответ и заставить НАТО напрямую вступить в конфликт.

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.

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