В Кремле оценили итоги саммита НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги саммита НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации», — сказал Песков.

По его словам, из-за НАТО происходит нагнетание напряженности в Европе.

Представитель Кремля добавил, что Москва видит, что военная инфраструктура НАТО продолжает движение в сторону своих границ.

Также Песков подчеркнул, что итоговые документы саммита Североатлантического альянса показывают, что Запад не является сторонником мира.

Кроме того, он заявил, что планы НАТО принять в альянс Украину связаны с желанием нанести поражение Российской Федерации.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее в Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом.