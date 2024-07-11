Нарышкин раскритиковал заявления о якобы попытках России повлиять на выборы в США

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал ложью заявления западных журналистов о якобы намерениях РФ повлиять на предстоящие президентские выборы в США. Его слова передает РИА Новости.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций США с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», — сказал он.

10 июля агентство Reuters сообщило, что в американской разведке считают, что Россия пытается оказать влияние на выборы президента Соединенных Штатов. В статье утверждалось, что США начинают замечать, что РФ старается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные идеи и очерняет конкретных политиков.

До этого посольство России в Лондоне заявило, что консерваторы в Великобритании используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в парламентские выборы королевства, однако такая привычка есть у Вашингтона, а не у Москвы.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.