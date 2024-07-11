Эксперт раскрыл, решится ли Польша на уничтожение российских ракет над Украиной

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал соглашение, подписанное между Украиной и Польшей, которое предполагает создание элементов общей системы ПВО.

Гасанов отметил, что несмотря на заверения украинского лидера Владимира Зеленского в том, что третья мировая война неизбежна, если Киев проиграет Москве на поле боя, от такого сценария открестилась даже Польша. Эксперт напомнил об инциденте с ракетой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в конце 2022 года.

«Был инцидент, когда упал снаряд Украины, перехватывавший, видимо, нашу ракету. Разгонялось, что на территории Польши якобы разорвался снаряд России. Поляки сказали: с нами это, мол, не связано, по нам не попадала Россия. То есть они начали открещиваться. Они не хотят прямого столкновения», — сказал Гасанов.

Он добавил, что полномасштабный конфликт не выгоден ни России, ни Западу и лишь Зеленский остается посередине.

В начале июля Зеленский посетил Варшаву, где вместе с польским премьером Дональдом Туском подписал оборонное соглашение. По словам президента, договор подразумевает, что соседняя республика будет сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Однако министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне заявил, что польская армия не будет по просьбе Киева сбивать ракеты над территорией Украины, если это не будет одобрено НАТО.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.