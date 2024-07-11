Стало известно о провале плана Макрона по отправке военных инструкторов на Украину

План Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину оказался под вопросом после того, как президент Франции потерпел неудачу на парламентских выборах, а также не встретил широкой поддержки со стороны союзников. Об этом в интервью Bloomberg заявил главный сторонник Макрона по предложению размещения военных на Украине, президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, соответствующая инициатива не получила широкой поддержки и «идея, скорее всего, останется нерешенной и висящей в воздухе».

«Мы не видим, чтобы президент Макрон предпринимал дальнейшие шаги для решения этой проблемы», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что политические потрясения во Франции неблагоприятны для Украины, добавив, что «подобные инициативы будут — и уже ставятся — под сомнение».

В то же время французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе, и последнее слово остается за президентом Франции.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что по итогам парламентских выборов «Париж останется подчинен диктату Европейского союза (ЕС) и НАТО», в связи с чем позиция страны по Украине не изменится.

Ранее в Европе обеспокоились подрывом поддержки Украины из-за выборов во Франции.