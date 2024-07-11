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В России посчитали провокацией обращение к Белоусову якобы родственницы из США

Политолог Марков назвал провокацией обращение к Белоусову родственницы из США

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Политолог Сергей Марков назвал провокацией обращение к министру обороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы». Соответствующий комментарий эксперт оставил в своем Telegram-канале.

По мнению Маркова, женщина, которая вышла на Белоусова, не является его родственницей, министр с ней даже незнаком.

«Это провокация, возможно спецслужб, с целью психологического давления», — допустил политолог.

На этой неделе в украинских СМИ и социальных сетях появилась видеозапись, на которой женщина, представившаяся блогером из США и племянницей Белоусова Натальей Вертинской, обратилась к главе Минобороны РФ с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине.

На опубликованном видео Вертинская заявила, что якобы является родственницей Белоусова, но никогда не общалась с ним. Также она сказала, что в Киеве якобы живет двоюродный брат министра. Ролик был опубликован спустя несколько дней после удара по детской больнице «Охматдет» в украинской столице.

Ранее российский президент Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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