МИД РФ пообещал военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии

Размещение американских дальнобойных ракет в Германии ставит под угрозу безопасность России, и она ответит на это в военном ключе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал дипломат, комментируя ситуацию.

По мнению Рябкова, решение о размещении ракет — это, прежде всего, элемент запугивания РФ и очередное звено в цепочке эскалации. Он также добавил, что действия Штатов не приведут к активизации переговоров по контролю над вооружениями.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал размещение дальнобойного американского оружия в ФРГ прямой угрозой международной безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали США главарем «банды войны».