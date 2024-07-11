Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ пообещал военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии

МИД: Россия ответит в военном ключе на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Размещение американских дальнобойных ракет в Германии ставит под угрозу безопасность России, и она ответит на это в военном ключе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал дипломат, комментируя ситуацию.

По мнению Рябкова, решение о размещении ракет — это, прежде всего, элемент запугивания РФ и очередное звено в цепочке эскалации. Он также добавил, что действия Штатов не приведут к активизации переговоров по контролю над вооружениями.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и пока разрабатываемых гиперзвуковых ракетах.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал размещение дальнобойного американского оружия в ФРГ прямой угрозой международной безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали США главарем «банды войны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами