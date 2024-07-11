Стала известна реакция США на объятия Моди с Путиным

Объятия премьера Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным накануне саммита НАТО расстроили американских чиновников. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что американские чиновники надеются на то, что отношения США и Индии преодолеют сложный этап благодаря продолжению откровенных бесед, но добавили, что визит Моди в Россию был «трудным и некомфортным» для команды Байдена.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности содействовать установлению мира на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

Юбилейный, 75-й саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.

Ранее Россия выступила за новый статус для Индии в Совбезе ООН.