Углубление политического и военного сотрудничества Москвы и Минска является угрозой для безопасности Североатлантического альянса. Об этом говорится в принятой на саммите в Вашингтоне итоговой декларации НАТО.

В документе утверждается, что развитие политической и военной интеграции России и Белоруссии, в том числе размещение на белорусской территории передового российского военного потенциала и личного состава, ведет к негативным последствиям для региональной стабильности и обороны НАТО. Кроме того, Белоруссия, предоставляя свою территорию и инфраструктуру, оказывает содействие России в украинском конфликте.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее Лукашенко предупредил о близости глобальной катастрофы.