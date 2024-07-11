В ЕС разрабатывают «креативные идеи» по изгнанию Венгрии из председателей союза

В Евросоюзе не отказались от идеи досрочного прекращения председательства Венгрии в сообществе. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сообщает ТАСС.

Находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, Сикорский заявил, что на эту тему уже «появляются креативные идеи», однако он не хочет заранее раскрывать их, чтобы не свести усилия по их продвижению на нет.

С 1 июля 2024 года председательство в совете ЕС по ротации перешло к Венгрии.

5 июля глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэль Рот призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Евросоюза за его визит в Москву. Парламентарий выразил уверенность, что Орбан, который назвал свой визит «миссией мира», якобы подрывает основные принципы внешней политики Европейского союза.

Месяцем ранее, когда о визите Орбана в Москву еще не было ничего известно, схожие мысли уже высказывала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб. Из-за того, что позиция Венгрии по ряду политических вопросов явно расходится с позицией других стран ЕС, она заявила о необходимости начала «процедуры порицания» в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья предусматривает приостановление определенных прав государства-члена и может быть активирована в случае, если все другие государства Евросоюза сочтут, что провинившаяся страна постоянно нарушает основополагающие ценности — такие как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважение прав человека.

Ранее политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию».