Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС разрабатывают «креативные идеи» по изгнанию Венгрии из председателей союза

Сикорский: в ЕС есть креативные идеи по лишению Венгрии права председательства

close
100%
Global Look Press

В Евросоюзе не отказались от идеи досрочного прекращения председательства Венгрии в сообществе. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сообщает ТАСС.

Находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, Сикорский заявил, что на эту тему уже «появляются креативные идеи», однако он не хочет заранее раскрывать их, чтобы не свести усилия по их продвижению на нет.

С 1 июля 2024 года председательство в совете ЕС по ротации перешло к Венгрии.

5 июля глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэль Рот призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Евросоюза за его визит в Москву. Парламентарий выразил уверенность, что Орбан, который назвал свой визит «миссией мира», якобы подрывает основные принципы внешней политики Европейского союза.

Месяцем ранее, когда о визите Орбана в Москву еще не было ничего известно, схожие мысли уже высказывала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб. Из-за того, что позиция Венгрии по ряду политических вопросов явно расходится с позицией других стран ЕС, она заявила о необходимости начала «процедуры порицания» в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья предусматривает приостановление определенных прав государства-члена и может быть активирована в случае, если все другие государства Евросоюза сочтут, что провинившаяся страна постоянно нарушает основополагающие ценности — такие как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважение прав человека.

Ранее политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами