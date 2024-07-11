НАТО объявило о создании центра противодействия киберугрозам

Государства Североатлантического альянса откроют в Бельгии центр противодействия киберугрозам. Об этом сообщается в официальном заявлении НАТО.

Центр комплексной киберзащиты (NICC), говорится в документе, усилит защиту сетей НАТО и позволит безопасно использовать киберпространство в оперативных целях. Центр будет информировать военное командование о возможных угрозах и уязвимых местах. Работа NICC распространится и на гражданские критические инфраструктуры, необходимые для поддержки военных действий.

Центр, персонал которого будет состоять из военнослужащих и гражданских специалистов, расположится в Бельгии, в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

10 июля НАТО объявило о готовности системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, построенной Соединенными Штатами в городе Редзиково в северной части Польши.

Ранее Столтенберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.