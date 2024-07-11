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Кампания Байдена столкнулась с сокращением финансирования после дебатов с Трампом

NBC: из-за провальных дебатов финансирование кампании Байдена рухнуло вдвое

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Louisa Gouliamaki/Reuters

С начала июля поступление средств на избирательную кампанию президента США Джо Байдена значительно сократилось как от крупных спонсоров, так и от простых американцев. Об этом сообщает NBC.

«Это уже катастрофично», — сказал NBC один из источников, близких к избирательному штабу Байдена. Другой источник подтвердил, что поступление денег «полностью прекратилось». Ожидается, что по сравнению с июнем в этом месяце ожидается как минимум двукратное сокращение.

Телеканал отмечает, что после крайне неудачных для Байдена теледебатов с Дональдом Трампом пожертвования на избирательную кампанию действующего президента США даже увеличились, но это продолжалось недолго.

При этом источник NBC полагает, что крупные спонсоры, ранее угрожавшие прекратить финансирование, в конце концов не сделают этого хотя бы для того, чтобы не облегчать избирательную кампанию Дональду Трампу.

10 июля вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из выборной гонки. Антонио Дельгадо заявил, что Байден «заслуживает вечной благодарности за то, что достиг», однако ему следует «завершить свою кампанию и освободить место для нового лидера».

Ранее в Белом доме объяснили регулярное обследование Байдена неврологом.

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