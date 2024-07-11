Румыния обвинила НАТО в невыполнении обещанной помощи Украине

Страны — члены НАТО поставили Украине только половину помощи, которую обещали. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Что касается помощи, которую мы все даем Украине, думаю, пора быть реалистами. Мы поставили около половины того, что обещали, и этого мало», — цитирует его агентство.

Если члены альянса хотят победы Украины, то необходимо больше помогать ей, заявил Йоханнис.

Румынский президент пояснил, что говоря о помощи, он имеет в виду не только деньги, но и обещания поставить боеприпасы и артиллерию. Не было предоставлено даже половины, и то же самое и во многих других областях, подчеркнул он.

По его словам, о сроках приема Украины в НАТО пока нельзя говорить, так как не все союзники убеждены, что это должно произойти «очень срочно».

Он также сообщил, что Румыния и Украина 11 июля подпишут соглашение о безопасности.

10 июля НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины.

Ранее Нидерланды сообщили, что направят средства на закупку миллиона дронов для Украины.