НАТО планирует укреплять сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона

Североатлантический альянс планирует провести встречи с представителями Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне.

«Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что развитие ситуации в этом регионе напрямую влияет на безопасность в Евро-Атлантическом регионе», — отмечается в документе.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

На саммите было объявлено, что НАТО планирует расширить присутствие в Черном море и на Балканах, а также усилить влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.