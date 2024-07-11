В Венгрии заявили о риске уничтожения Украины

Продолжение нынешней стратегии НАТО и Евросоюза в отношении Украины приведет к эскалации конфликта и уничтожению этой страны. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, политика западных стран в отношении конфликта России и Украины «не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается».

«Если мы не сможем остановить войну (…) Украина будет уничтожена», — сказал Сийярто.

Он вновь подчеркнул, что, по его мнению, конфликт не имеет решения на поле боя, для его остановки требуются переговоры.

«Улучшило ли ситуацию огромное количество оружия, которое было поставлено на Украину за последние два с половиной года? Нет», — подчеркнул Сийярто.

11 июля НАТО вновь заявило, что Россия остается самой серьезной угрозой для стран альянса, и так будет в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в итоговой декларации саммита стран альянса в Вашингтоне. Там же подчеркивается, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы. НАТО и дальше готово для снижения риска и предотвращения эскалации поддерживать каналы связи с Российской Федерацией.

Ранее НАТО пообещало Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс.