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Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из выборной гонки

Дельгадо: Байден должен завершить кампанию и освободить место для нового лидера

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Brian Snyder/Reuters

Вице-губернатор штата Нью-Йорк Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена покинуть выборную гонку и освободить место для нового лидера. Об этом сообщает Bloomberg.

Дельгадо считают одним из самых видных демократов штата Нью-Йорк. Он заявил, что Байден «заслуживает вечной благодарности за то, что достиг», однако ему следует «завершить свою кампанию и освободить место для нового лидера». Тем самым он «продемонстрирует силу и изящество» и «пополнит свое наследие».

Bloomberg напоминает, что до того губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул решительно поддержала Байдена после его провальных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом.

10 июля сообщалось, что выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом вызвало переполох в Белом доме. Агентство Associated Press утверждает, что оно привело к шатаниям в лагере Байдена, утечкам информации о частных телефонных диалогах между ним и представителями Демократической партии и другим негативным для президента последствиям.

Ранее американский актер Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

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Выборы в США — 2024
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