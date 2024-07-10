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Выступление Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме

AP: выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме

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Depositphotos

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало переполох в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что давление и хаос, которые возникли после выступления Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который отличался дисциплиной и лояльностью.

Агентство утверждает, что выступление президента США на дебатах привело к необычайному публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных диалогах между Байденом и представителями Демократической партии, а также по вопросам присутствия его сына Хантера в Белом доме.

Подобная ситуация побудила сотрудников администрации анонимно рассказать о своих опасениях по поводу способности Байдена выполнять свою работу, говорится в публикации.

До этого стало известно, что среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

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Выборы в США — 2024
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