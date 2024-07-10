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В США обеспокоились шансами Байдена на победу

Сенатор Блюменталь выразил беспокойство из-за победы Байдена на выборах

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил о беспокойстве в связи с шансами на победу Джо Байдена в предвыборной гонке на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что обеспокоен возможностью победы Байдена. По его мнению, если выиграет бывший президент Дональд Трамп, то появится экзистенциальная угроза для США.

Блюменталь добавил, что представителям Демократической партии необходимо как можно скорее определиться с целесообразностью участия Байдена в президентской гонке в качестве кандидата.

Сенатор отметил, что все же поддерживает главу Белого дома на президентских выборах.

До этого стало известно, что текущая неделя будет иметь решающее значение для Джо Байдена, которому нужно доказать, что он достоин быть кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на фоне провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Накануне The Financial Times писала, что среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что помощники Байдена больше года скрывали его реальное состояние.

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Выборы в США — 2024
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