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В Петербурге попытка записаться в кандидаты на выборы обернулась дракой

В Петербурге произошла потасовка при попытке сдать документы на выборы

В Санкт-Петербурге произошла потасовка при попытке сдать документы для участия в муниципальных выборах — в драке участвовали охранники, кандидаты в депутаты и сотрудники избирательного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости» со ссылкой на руководителя петербургского отделения «Общества.Будущее» Савву Федоссева.

Инцидент произошел в петербургском ТИК №34, куда пришли регистрировать кандидаты от партии «Новые люди». Охранники не пропускали кандидатов в избирательную комиссию Выборгского района вплоть до закрытия.

При этом ситуация повторилась на следующий день, в последний день для подачи заявок.

«Приехал и стал свидетелем спора с охраной, которая всё ещё не пускала ребят. Как опытный кандидат попытался помочь им и донести свою точку зрения. В ответ охрана решила применить ко мне насилие и чуть не придушила. Потасовка попала на камеры», — рассказал Федосеев.

Вместе с Федосеевым был задержан кандидат от «Новых людей» Роман Пеньков, они были доставлены в ОВД №19.

До этого петербуржца задержали за то, что он притворялся полицейским и разнимал постановочную драку.

Ранее в Краснодаре председатель СНТ подрался с женщиной из-за отключения электричества.

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