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Блинкен ответил на заявления Зеленского о нехватке помощи

Блинкен: Украина получает достаточно поддержки

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Киев получает достаточно поддержки со стороны союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

У Блинкена в рамках саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне поинтересовались, достаточна ли помощь Запада украинской стороне.

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что «так и есть».

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада, страны Европы и США могут «с меньшим энтузиазмом» отнестись к помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне американских выборов.

По мере приближения ноябрьских выборов украинское правительство и страны-члены НАТО готовятся к тому, что европейское и американское руководство «может с меньшим энтузиазмом отнестись к поддержке военных усилий Киева».

Накануне бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что бригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры с Россией.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским.

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