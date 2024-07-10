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МИД Венгрии объяснил, в каком случае поддержит итоговое заявление саммита НАТО

Сийярто: вопрос о членстве Украины в НАТО должен решаться единогласно

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Global Look Press

Венгрия поддержит итоговое заявление саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне только если там будет зафиксировано, что решение о приеме Украины в НАТО будет единогласным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Мы готовы поддержать заявление по итогам саммита НАТО, только если там будет сказано, что решение о возможном членстве Украины в НАТО в будущем можно принимать только единогласно», — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт сохраняет за собой право решать вопросы безопасности, не подвергаясь давлению третьих стран.

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

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