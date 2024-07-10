В МИД России заявили, что ситуация вокруг Тайваня может «выстрелить»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что обстановка вокруг Тайваня потенциально может обостриться. Его слова приводит ТАСС.

«Действительно, потенциально это может в какой-то момент выстрелить», — сказал он.

При этом Руденко отметил, что не станет говорить о тех условиях, когда она может превратиться из латентного кризиса в настоящий кризис.

«Тем не менее такая перспектива существует», — подчеркнул дипломат.

До этого сообщалось, что министерство обороны Тайваня за сутки зарегистрировало 35 воздушных судов и восемь кораблей КНР у границ острова.

31 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве. Также сообщалось, что Китай смоделировал применение беспилотников для блокады Тайваня.

Ранее политолог объяснил, почему Китай до сих пор не овладел Тайванем военным путем.