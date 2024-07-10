В офисе Зеленского обвинили Орбана в непонимании украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не понимает суть конфликта на Украине и не может быть посредником в урегулировании. Такое мнение в интервью Der Standard выразил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он обвинил венгерского премьера в непонимании сути конфликта на Украине и назвал его позицию «очень странной».

«Мы рассматриваем это как «техническое» путешествие», — сказал Подоляк. По его словам, Орбан не имеет мандата Европейского союза на урегулирование, а посредниками могут выступать только ЕС, США и Китай.

До этого Владимир Зеленский заявил, что посредниками могут стать только «серьезные и сильные союзники», а таких в мире немного. В качестве возможных посредников украинский лидер также назвал США, Евросоюз и Китай.

В июне Венгрия стала председателем Совета ЕС. Через некоторое время после этого Виктор Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свою поездку в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил Путину подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым также обсудил ситуацию.

Ранее Орбан прибыл в США на саммит НАТО.