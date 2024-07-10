Страны НАТО не пришли к консенсусу по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса насчет приема Украины, сейчас речь идет о приближении этой страны к альянсу. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что альянс приближает Киев к членству в НАТО.

По словам Столтенберга, участники блока должны согласовать формулировку относительно будущего членства Украины в итоговом заявлении саммита позднее в течение дня.

До этого в Белом доме заявили, что в НАТО намерены объявить на саммите блока в Вашингтоне о мерах, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс и усилят ее возможности противодействовать России в ходе конфликта.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее НАТО назвали террористической организацией.