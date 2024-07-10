Премьер Индии обсудил конфликт на Украине с канцлером Австрии

Премьер Индии Нарендра Моди обсудил российско-украинский конфликт с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моди, они вместе с Нехаммером всесторонне обменялись мнениями по поводу различных конфликтов в мире. Премьер-министр Индии добавил, что «потери невинных жизней неприемлемы».

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на Украине.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому кризису.

Глава индийского правительства прибыл в Москву днем 8 июля. В тот же день он встретился с президентом РФ в его резиденции в Ново-Огарево, где политики беседовали в неформальной обстановке.

Ранее Песков оценил способность стран — членов НАТО услышать мирные инициативы Моди по Украине.