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Президент Сербии ответил Байдену на слова про Югославию

Вучич ответил президенту США Байдену на слова об агрессии НАТО против Югославии

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Nathan Howard/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич ответил главе Белого дома Джо Байдену и бывшему командующему силами НАТО в Европе Уэсли Кларку на слова об агрессии альянса против Югославии в 1999 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Вижу, что-то они зацепились за нас. Должен им сказать, что мы никого не трогаем и не будем трогать. Но Сербия не может и никогда больше не будет чьей-то добычей, как была в 1999 году. Сербия сейчас серьезная, ответственная, хочет мира, но никому не позволит угрожать свободе нашего народа и нашего отечества», — сказал Вучич.

10 июля Байден на 75-м саммите НАТО заявил, что «когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки». Кларк сказал, что «альянс должен больше сделать для Украины» и привел в пример Косово 25 лет назад.

До этого сообщалось, что бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин напомнил Западу об ударах по посольству КНР в Белграде в 1999 году.

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